تعليق جديد من الصحة النيابية بشأن 'كورونا' وعودة الحياة لطبيعتها

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية غايب العميري، اليوم الثلاثاء، أن حالة التفاؤل التي تضمنها بيان الصحة العالمية بشأن "كورونا" ما زالت مبكرة في وضع العراق الحالي، فيما دعا العراقيين للتوجه الى اخذ اللقاحات.

وقال العميري في حديث لـ الخليج 365، إن "حالة التفاؤل الواضح التي رصدناها في بيان الصحة العالمية أمس بشأن امكانية احتواء جائحة كورونا جاءت نتيجة للنجاح الكبير في العديد من الدول في تلقيح عدد كبير من أبناء دولهم ضد الوباء ما اعطى مؤشرا في انخفاض الإصابات بين المواطنين والعودة الى الانفتاح على كافة الاصعدة".



وأضاف العميري، أن "هذا الوضع ما زال مبكراً في العراق، وحالة الاطمئنان والتفاؤل ما زالت بعيدة نوعا ما عن بقية الدول، نتيجة عزوف الكثير من المواطنين عن اخذ اللقاحات، رغم اننا حاولنا مرارا وتكرارا وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية وبطرق مختلفة للتوعية في توضيح اهمية اللقاح للمواطنين وحثهم على أخذ اللقاح لما له من اهمية"، لافتا الى انه "متى ما وصلت نسبة اللقاحات في العراق الى 70% فحينها سيكون اطمئنان وعودة للحياة الطبيعية".

ودعا الشعب العراقي الى "التوجه نحو اخذ اللقاحات، كي نكون من ضمن الدول التي بعثت برسالة اطمئنان في السيطرة نوعا ما على الجائحة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أكد أمس الاثنين، وجود مؤشرات مشجعة على صعيد تراجع وباء كورونا، فيما أشار الى أنه ما يزال هناك نتائج مختلفة عالميا.