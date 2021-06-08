مباحثات إماراتية أمريكية لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع، شون ميرفي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الإمارات والوفد المرافق له.

ورحب البواردي، خلال اللقاء، بالقائم بالأعمال الأمريكي وجرى بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين الدولتين.

كما بحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات وتنميتها كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





واستعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين.

وبحثا كذلك، تدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.