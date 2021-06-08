رئيس كينيا في إثيوبيا.. العلاقات وقضايا المنطقة تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زيارة رسمية يجريها رئيس كينيا أوهورو كينياتا، اليوم الثلاثاء، إلى إثيوبيا، تتخللها مباحثات تتصدرها العلاقات الثنائية وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، وصل كينياتا إلى أديس أبابا في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا ، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك بالمنطقة .



وكان في إستقبال الرئيس الكيني، لدى وصوله مطار أديس أبابا، رئيس الوزراء آبي أحمد ، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بالبلاد، وفق الخارجية الإثيوبية.





ومن المنتظر أن يجري الرئيس الكيني محادثات مع آبي أحمد حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وستكون ملفات إقليم تجراي الإثيوبي وسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان من بين أهم القضايا التي سيتطرق لها الزعيمان خاصةأن كينيا عضو بمجلس الأمن الدولي .

ومن المقرر أن يشهد كينياتا أيضا حضور مراسم إصدار رخصة اتصالات لشركة "سفاري كوم" الكينية التي فازت برخصة تشغيل إتصال الهاتف المحمول في إثيوبيا ضمن مجموعة "جلوبال بارتنر شيب".





وسبق وصول كينياتا اليوم إلى إثيوبيا زيارة وزيرة الخارجية الكينية راشيل أومامو إلى البلاد أمس، أجرت خلالها لقاء مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبي رضون حسين، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال حسين إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة في إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودي مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع في إقليم تجراي والانتخابات الإثيوبية المقررة في الـ21 من يونيو/ حزيران الجاري.

ووفق وزارة الخارجية الإثيوبية، حول زيارة وزيرة الخارجية الكينية، فإن المناقشات التي جرت بين المسؤولين تركزت حول عدد من القضايا الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة.

وشددت المباحثات على ضرورة تعزيز العلاقات وأهمية استئناف الاجتماعات على مختلف القضايا خاصة لجنة الحدود المشتركة بين إثيوبيا وكينيا والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وأكد الجانبان على تشجيع الجهود المبذولة لإنشاء روابط متعددة الوجوه لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين وأهمية تفعيل الاتفاقات المتعلقة بتسهيل التجارة والحد من المعاملات غير الشرعية في المنطقة.