السلطات الفرنسية تلقي القبض على رجل صفع الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية وإذاعة (آر.إم.سي)، اليوم، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا.



ونشرت القناة والإذاعة مقطعاً مصوراً جرى تداوله على "تويتر"، يظهر فيه رجل يرتدي قميصاً أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية"، ثم يوجه إلى ماكرون صفعة على الوجه.

ويظهر المقطع أيضاً تدخل الحاشية الأمنية لماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض وإبعاد ماكرون عنه.

وأكدت حاشية ماكرون أن رجلاً حاول صفع الرئيس.