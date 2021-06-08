ما هي توقعات الطقس غداً الأربعاء في الإمارات؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً.



والرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 25تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً فيما سيحدث المد الأول عند 13:26 والمد الثاني عند 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 09:52 والمد الثاني عند الساعة 20:25 والجزر الاول عند الساعة 15:20 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 80 15

دبــي 37 31 90 20

الشارقة 38 30 85 20

عجمان 39 31 85 15

أم القيوين 39 29 85 20

رأس الخيمة 37 30 85 15

الفجيرة 35 32 90 25

العين 44 29 75 15

ليوا 46 28 75 15

الرويس 39 27 70 20

السلع 38 31 65 20

دلما 37 30 80 30

طنب الكبرى 36 31 80 45

طنب الصغرى 36 31 80 45

أبو موسى 36 31 80 45.