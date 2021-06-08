شكرا لقرائتكم خبر عن موجة ثالثة مدمرة من الجائحة تهدد البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برازيليا - أ ف ب

تواجه البرازيل التي سجلت عدداً كبيراً من وفيات «كوفيد-19»، مأساة لا تنتهي مع خطر موجة ثالثة مدمرة من الوباء بسبب بطء وتيرة التلقيح، وتخفيف القيود بشكل سابق لأوانه، وانتشار نسخ متحورة من الفيروس.

ويتوقع أن تسجل البرازيل 500 ألف وفاة بحلول نهاية الشهر، مع تسجيلها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم، إذ يتجاوز 220 وفاة لكل مئة ألف نسمة، ويخشى خبراء الأوبئة أن تكون الموجة الثالثة أقسى من أول موجتين،

ولم تكن هناك هدنة فعلية بين كل موجة، فمنذ منتصف مايو/ أيار الماضي استقر منحنى الوفيات على رقم مرتفع جداً مع معدل ألفي وفاة يومياً، وارتفع منحنى الوباء بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة كنتيجة مباشرة لتخفيف القيود على السكان.

وحذر معهد «فيوكروز» للصحة العامة في أحدث نشراته الوبائية من أن الارتفاع في عدد الإصابات يؤدي إلى «تفاقم الأزمة الصحية».

وفي ذروة الموجة الثانية في مارس/آذار الماضي، حين سجلت البرازيل على مدى يومين أكثر من أربعة آلاف وفاة، فرض غالبية رؤساء البلديات وحكام الولايات حظر تجول، وإغلاقاً للمتاجر غير الأساسية، لكن القيود رُفعت بعد أسابيع بشكل سابق لأوانه بحسب إختصاصيين.

وقال خوسيه ديفيد أوربايز من مركز «برازيليا للأمراض المعدية»: «في البرازيل، جرى التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة، وكأنها أمر عادي. يعيش الناس كما لو لم تكن هناك جائحة».

وتثير المتحورة «دلتا» التي ظهرت بداية في قلقاًُ في الأسابيع الأخيرة في البرازيل، وهناك خطر أن تضرب الموجة الثالثة البلاد تزامنا مع «كأس أمريكا» وهي بطولة كرة قدم قرر الرئيس جاير بولسونارو.

وهدد رئيس بلدية ريو دي جانيرو بحظر المباريات في مدينته إذا تدهور الوضع الصحي.ومن غير المرتقب أن يتحسن الوضع، في بلد تلقى 10,8% فقط من سكانه جرعتي اللقاح.

في خطاب الأربعاء الماضي، وعد بولسونارو بأن يتم تلقيح البرازيليين بحلول نهاية السنة، وهو هدف من الصعب تحقيقه بحسب الاختصاصيين.

وقال ماورو سانشيز خبير الأوبئة في جامعة برازيليا إنه «إذا فشل التلقيح في تعويض الأثر السلبي لتخفيف القيود، فقد تكون الموجة الثالثة قوية».

وتم توضيح فوائد التلقيح الجماعي خلال تجربة أجراها معهد «بوتانتان» في سيرانا وهي مدينة عدد سكانها 45 ألف نسمة في ولاية ساو باولو، حيث تلقى 95% من الراشدين اللقاح، وانخفض عدد وفيات «كوفيد-19» بنسبة 95%، وانخفضت حالات الاستشفاء بنسبة 86%.

وقال حاكم ساو باولو جواو دوريا، وهو معارض شديد للرئيس بولسونارو إنه «تمت السيطرة على الوباء في سيرانا، ويمكننا القيام بذلك في كل البرازيل».