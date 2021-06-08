شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أنجز بنسبة تزيد عن 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

نفذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بنسبة تزيد عن 50 %، فيما يتوقع أن ينجز بالكامل بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل، وفقاً لتقدير أسبوعي صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء.

ومنذ أمر الرئيس جو بايدن البدء بمغادرة الجنود الأمريكيين في نيسان/أبريل، سحب الأمريكيون من هذا البلد ما يعادل 500 طائرة شحن من طراز سي-17 محملة بالعتاد، وفقاً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي.

كذلك سلموا أكثر من 13 ألف قطعة من المعدات لوكالة تابعة للبنتاغون لإتلافها، فيما أوضحت القيادة أن "هذه المعدات ليست دفاعية ولا تعتبر تجهيزات رئيسية".

وأشارت القيادة المركزية إلى أنها سلمت وزارة الدفاع الأفغانية الإشراف على ست منشآت، أي العدد نفسه مثل الأسبوع الماضي، وقال البيان: "نخطط لنقل قواعد وتجهيزات عسكرية إضافية لدعم القوات الأفغانية".

وسيعيد الجيش الأمريكي خصوصاً قاعدة "باغرام" العسكرية الرئيسية في أفغانستان على بعد حوالي 50 كيلومتراً شمال شرق كابول.

وأكد الجيش الأمريكي الذي لا يرغب بالكشف بدقة عن تسارع الانسحاب وموعده النهائي من أجل "الحفاظ على أمن العمليات"، أنه لن يكشف بعد الآن تقديرات انسحابه بالنسبة المئوية.

ويتعين على وزارة الدفاع الأمريكية سحب آخر 2500 عسكري و16 ألف متعاقد مدني بحلول 11 أيلول/سبتمبر، في الذكرى السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي للبلاد.