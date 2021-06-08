شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان لمبابي: اشتريتك لنيوكاسل بـ134 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتشر شريط فيديو لنجم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان، وهو يمارس لعبة فوتبول مانجر المهووس بها أثناء رحلة طيران مع المنتخب بين المباريات الودية.

ويظهر جريزمان في الفيديو جالساً بجوار زميله في برشلونة عثمان ديمبيلي وهو يخبر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أنه اشتراه لنادي نيوكاسل مقابل 134 مليون إسترليني بعدما قاد فريق نيوكاسل لـ5 ألقاب بضمنها لقب البريميرليج ولقب أوروبا، وبدا مبابي متحيراً من الصفقة، ورد قائلاً: "نيوكاسل، ماذا؟ الجو ليس حاراً هناك كثيراً، أليس كذلك؟".