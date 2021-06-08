شكرا لقرائتكم خبر عن نادي دبي للسيدات ينظم أنشطة صيفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي دبي للسيدات مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية والشاطئية الترفيهية المليئة بالمرح والمغامرات خلال الصيف الحالي تحت شعار «حَلِقي بعيداً مع نادي دبي للسيدات» تلبي احتياجات الكبار والصغار معاً نحو تمضية أوقات سعيدة ومفيدة في أجواء اجتماعية ممتعة وبيئة صحية وآمنة.

وقالت المها البستكي مديرة النادي بالإنابة: "يحرص النادي على إطلاق مبادرات نوعية للعضوات والزائرات تواكب رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات لدعم الصحة البدنية والذهنية للمرأة والطفل معاً من خلال أنشطة وفعاليات مبتكرة، وخدمات عالية المستوى ترسخ مكانة النادي كوجهة للمرأة السعيدة والصحية، وهو ما نعمل على توفيره في صيف 2021 عبر تقديم تجربة نوعية وفريدة تسعد العضوات والزائرات في أجواء عائلية تتيح للجميع فرصة الاستمتاع بهذه الباقة من الأنشطة الرياضية والفنية والمغامرات الآمنة التي تتضمنها حملتنا لهذا العام.

(وام)