شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: «أم علي» أيقونة رائعة للكرة الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابن هزام: إشادة الوفود ومسؤولي الاتحاد الآسيوي بالتنظيم دافع كبير

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن حضور المشجعة الإماراتية «أم علي» المتواصل إلى الملاعب لتشجيع منتخبنا الوطني يعد محفزاً قوياً للاعبينا، ويدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم، لذا تستحق منا التكريم والتقدير، وهي مثال للوفاء والإخلاص، فحضورها الدائم يمثل حضور الأم التي تشجع أولادها على العطاء والإبداع من أجل وطننا الغالي، مؤكداً أن الانتصارين اللذين حققهما المنتخب على المنتخبين الماليزي والتايلندي يعد التكريم الحقيقي لهذه المشجعة الوفية التي تقدم درساً لا مثيل له في الوفاء.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن «أم علي» تعتبر أيقونة للكرة الإماراتية، ونحن نضع كل إمكانياتنا في خدمتها من أجل أن تواصل حضورها، ونأمل أن يهديها اللاعبون أجمل الهدايا في المباريات المتبقية، ويكرمونها ببطاقة التأهل، وثمّن رئيس الاتحاد وفاء وموقف «أم علي» ودورها المحفز لأبنائها اللاعبين.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح حالياً بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 بالمجموعتين الأولى بالشارقة والسابعة بدبي، وذلك في الجوانب التنظيمية والإدارية والتنسيقية، وفي إجراءات طرح تذاكر حضور المباريات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهاً الشكر إلى كافة الشركاء والداعمين لاتحاد الكرة في التنظيم والاستضافة، ومؤكداً أن انطباعات الاتحاد الآسيوي والبعثات الموجودة بالإمارات إيجابية، ولا سيما أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في آسيا التي تستضيف مباريات مجموعتين في وقت واحد.

وقال ابن هزام: «نهنئ المنتخب الوطني وجهازه الفني وجماهيره على الفوز الثاني على التوالي الذي تحقق على منتخب تايلاند، ونؤكد مواصلة دعمنا لـ «الأبيض» في مشواره بالتصفيات، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الذي طلب منا توفير أفضل بيئة داعمه للفريق في هذه المرحلة المهمة، ونتوجه بالشكر لجماهير الإمارات التي دعمت الفريق في المدرجات، ونحن نعتبرهم اللاعب رقم واحد، ونؤكد لهم أن الاتحاد سيستمر في توفير الفحص المجاني لهم قبل مباراة أندونيسيا المقبلة، وأن التذاكر سوف تطرح للجماهير على الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم ليست» اعتباراً من اليوم لتسهيل مهمة الحصول عليها بوقت مبكر».

راشد بن حميد يكرم المشجعة «أم علي»

وأضاف ابن هزام: «ثقتنا في اللاعبين والجهاز الفني بلا حدود، ونعلم انهم يدركون حجم التحدي، خصوصا انهم رفعوا شعار الفوز في كل اللقاءات، من قبل بداية تلك المرحلة من التصفيات، وهم قادرون على ذلك، ونؤكد لهم مجددا أن الوسط الرياضي والجمهور كله خلفهم، وأن قدراتهم كلاعبين وخبرات الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك تبعث على التفاؤل والثقة».

علي مبخوت: الفوز الأولوية الأولى للمنتخب

أكد علي مبخوت نجم المنتخب الوطني أن الفوز هو الأولوية الأولى للاعبي المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وأمم آسيا، مشيراً إلى أن الهدف تحقق في مباراتي ماليزيا وتايلاند، وهو الحصول على النقاط ال 6، مشيراً إلى أنه على ثقة من تحسن الأداء في المواجهات المقبلة، أمام اندونيسيا وفيتنام، وأن الأولوية بالتأكيد في المباراتين هي الفوز وحصد النقاط، خاصة أن التأهل للأدوار التالية مضمون في حالة تصدر المجموعة.

وعن عدم تسجيله في مباراة تايلاند قال مبخوت: «سواء كنت انا من سجل في المباراة، أو غيري فالمهم هو الفوز، وبالنسبة لأي مهاجم في العالم، فهو عليه المحاولة، والاجتهاد في اتخاذ المواقع المناسبة في الملعب، والتركيز في اللمسة الأخيرة، وأنا بذلت كل ما بوسعي من اجل التسجيل بغض النظر عن سجلي في التهديف على المستوى العالمي لأنه ليس الهدف، والهدف الرئيس هو فوز المنتخب وإسعاد الجماهير، والتأهل إلى المونديال، ونحن كلاعبين على ثقة باننا نملك قدرات تحقيق هذا الحلم».

بندر الأحبابي: تايلاند من المنتخبات المتطورة في آسيا

يقول بندر الأحبابي الظهير الأيمن لمنتخبنا الوطني أن نقاط مباراة تايلاند في منتهى الأهمية، وأن المدرب واللاعبون أوفوا بالوعد بحصدها لفك الارتباط في المنافسة على المركز الثاني بالمجموعة، مشيرا إلى أن منتخب تايلاند من المنتخبات المتطورة في آسيا، حيث يتميز بالسرعة والقوة في الالتحام، وقد فرضت ظروف اللقاء بعض التعقيدات والضغوط على اللاعبين نظرا لتشابه ظروف الفريقين، وسعيهم جميعا نحو هدف واحد هو الفوز وحصد النقاط.

وفي تعليقه على رضا الجماهير والمحللين من خبراء الكرة عن أدائه في المباراتين، وقدرته على صناعة الفرص والأهداف لزملائه يقول بندر الأحبابي: «أنا أقوم بدوري في الفريق مثلي مثل كل زملائي، وكلنا لدينا هدف واحد، هو الفوز والتأهل، وبالتالي فأنا أشكر الجهاز الفني وأشكرهم جميعا لأنهم من يساعدوني على الظهور بهذا المستوى، وأعد الجميع بانني لن أدخر أي جهد في سبيل تحقيق حلمنا جميعاً».

محمد جمعة: أفضل بداية لي مع الأبيض

يقول محمد جمعه لاعب منتخبنا الوطني الصاعد أنه فخور بهدفه الدولي الأول مع الأبيض والذي سجله في شباك تايلاند أمس، خاصة انها أول مشاركة رسمية له مع المنتخب.. ووجه جمعه الشكر إلى علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني الذي هيأ له الكرة فكانت هدية لا ترد، ولم يكن لديه أي خيارات أخرى غير التسجيل، لحسم نتيجة المباراة التي كانت مقلقة حتى تم تسجيل هذا الهدف في الدقائق الأخيرة.

وأكد جمعة في تصريحاته بعد المباراة: «مجرد اللعب في المنتخب بجوار الكابتن علي مبخوت كان حلما بالنسبة لي، لأنني اعتبره قدوتي، واتعلم منه كثيراً، وأهم درس تعلمته منه أمس هو التفكير في مصلحة الفريق، وتمرير الكرة لمن هو في موقع أسهل للتسجيل، مهما كانت حاجته لدعم أرقامه الشخصية الدولية».

كايو: الخبرة والمهارة رجحت كفتنا

عبر كايو كانيدو لاعب المنتخب عن سعادته بالهدف الأول الذي سجله ل«الأبيض» في شباك تايلاند، مؤكدا أنه لم يتردد لحظة في التسديد من على حدود منطقة الجزاء لأن الكرة كانت مهيأة له ومرتدة من الأمام، في نفس الوقت الذي كان يبحث فيه وزملائه في المنتخب عن هدف التقدم لرفع الضغوط عن نفسه وعن باقي زملائه.

وقال كانيدو: «حرارة الطقس وضغط المباريات والتدريبات في المرحلة الأخيرة أثرت على أداء لاعبي المنتخب في الشوط الثاني، كما انه من الطبيعي لأي فريق متأخر في النتيجة أن ينتفض من اجل تحسين وضعه، إلا أن خبرة ومهارة لاعبي المنتخب الإماراتي كانت لها الكلمة العليا في اللقاء، وسوف نراهن على الخبرة والمهارة والجهد والتركيز في المباراتين المقبلتين أمام أندونيسيا وفيتنام لتحقيق الهدف».