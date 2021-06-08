شكرا لقرائتكم خبر عن وايت من التردد على المستشفيات إلى منتخب إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت كارول والدة الإنجليزي بن وايت (23 عاماً) الوافد الجديد على منتخب إنجلترا عن معاناته في الطفولة، وقالت: «كان جهازه المناعي لا يعمل، إذا عطس شخص ما، يصاب بن وايت بداء الرئة فوراً، تعرض لـ6 أو 7 أنواع من العدوى وأجريت له عملية الزائدة الدودية وأمضى معظم طفولته في المستشفيات وأحياناً كان يبقى فيها شهوراً».

وتابعت كارول حديثها عن ابنها، الذي لعب معاراً في ليدز يونايتد من برايتون قبل صعود ليدز للبريميرليج، واستدعي للمنتخب الإنجليزي ليكون بديلاً عن ترنت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول في أمم أوروبا، وقالت: «كان يتناول المضادات الحيوية مرتين يومياً من عمر 18 شهراً حتى الثامنة، شديد الحساسية من كل شيء وكنا نحمل دواءه في كل مكان، أنا كأم كان أمامي خياران، إما وضعه في فقاعة أو تركه يفعل ما يشاء، بعد سن الثامنة أصبح أفضل لكن لم نتخيل أنه سيكون لاعباً، الطبيب قال لنا إن ممارسة الرياضة تعزز قوة جهازه المناعي لذا سجلناه في كرة القدم والسباحة وألعاب القوى والرجبي والكريكيت والجمناستك، مارس كل الرياضات لكن قلبه مال للكرة، ما زلت لا أصدق أنه لاعب محترف، كنت أتحدث مع شقيقي ونحن نشاهده في التلفاز وأقول له:«يا إلهي، كيف تغير هذا الطفل المريض؟».

وعلى خلاف نجوم المنتخب خريجي الأندية الكبيرة، اختار وايت الانضمام لأكاديمية برايتون، كما لعب في أكاديمية ساوثمبتون فترة ثم لعب بعقود إعارة في نيوبورت وبطرسبوروه قبل أن يلاحظه كشافة ليدز وتبقى لوايت 3 أعوام من عقده مع برايتون وأراد ليدز تجديد إعارته بعد صعوده لكن برايتون رفض.