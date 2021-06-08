شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النعيمي يطّلع على تطورات مشروع مجمع الحليو السكني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اطّلع الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، على تطورات سير العمل في مشروع مجمع الحليو السكني الذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بإشراف دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومن المتوقع إنجازه بالكامل في نهاية العام الحالي 2021.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للشيخ عبدالله النعيمي للمجمع، رافقه فيها مريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، والدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية، والمهندس خليفة عبدالله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، والمهندس أحمد بن سلطان النعيمي رئيس قسم الإشراف والرقابة الهندسية بالدائرة، وعدد من المسؤولين والمهندسين والمختصين بإنجاز المشروع.

وأوضح الشيخ عبدالله النعيمي خلال جولته التفقدية أن الحكومة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً ودائماً بدعم مشاريع البناء والإعمار والتي تهدف لتوفير سكن كريم للمواطنين وتزويده بكافة مقومات الرفاهية والعيش الرغيد، كما لا تدخر جهداً يذكر لتعزيز جهود الدوائر والمؤسسات والجهات والتي تسعى سوياً لإنجاز المشاريع الحيوية وإتمامها على أكمل وجه وخلال وقت قياسي.

وتخلل الجولة الاطلاع على آخر مستجدات المشروع والتطورات التي طرأت عليه وأعمال البناء، حيث من المتوقع إنجازه بالكامل في نهاية العام الحالي، حيث أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد بالمبادرات التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المحدود والمستحقين منهم، كما ثمّن الجهود التي بذلها برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان والتي حرصت على الإشراف المستمر على المشروع.

من جانبها قالت مريم المعمري إن هذه المكرمة تأتي حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على توفير العيش الكريم والمسكن الآمن لأبناء الإمارة وتأكيداً على أهمية توفير المساكن المناسبة للمواطنين وتسليمها للمستفيدين والمستحقين بهدف تعزيز وتحفيز المواطن للمساهمة الفعلية في بناء وطنه.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير أن المشروع يعد ثمرة تعاون وتنسيق مشترك بين كافة المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات والتي كثفت جهودها لتنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن، مثمناً جهود فريق عمل الدائرة والكفاءات التي حرصت على الإشراف المباشر على المشروع لضمان إنجازه على أفضل وجه.

من جهته قدم المهندس أحمد بن سلطان النعيمي مدير المشروع شرحاً مفصلاً للشيخ عبدالله النعيمي وللحضور عن المشروع ومراحل العمل به، مبيناً أن المشروع يضم نموذجاً سكنياً واحداً ويتمتع بمقومات جمالية متعددة، حيث أقيم على مساحات واسعة كما حرص القائمون على تنفيذه على مراعاة معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية، معتبراً أن المجمع أقيم وفقاً لاشتراطات ومعايير البناء الأخضر ليكون واجهة سكنية وحضرية جديدة تتمتع بمميزات متعددة.