شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حُرم المخرج الروسي سيريبرينكوف من المشاركة بمهرجان "كان" السينمائي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلن محامي المخرج الروسي كيريل سيريبرينكوف أن موكله لن يستطيع حضور مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث يشارك فيلمه الجديد في المسابقة الرسمية، بسبب القرار الصادر في حقه بمنعه من مغادرة الأراضي الروسية.

وأكد ديمتري خاريتونوف أن "كيريل (سيريبرينكوف) لا يمكنه مغادرة الأراضي الروسية"، موضحاً أن هذا الحظر سار حتى نهاية مدة وقف التنفيذ المصاحبة لعقوبة السجن الصادرة في حق المخرج الروسي، أي حتى حزيران/يونيو 2023.

وحُكم على المخرج البالغ 51 عاماً، نهاية حزيران/يونيو 2020 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة في قضية اختلاس أموال مساعدات عامة، وهو ما ينفيه سيريبرينكوف.

وكان سيريبرينيكوف أوقِف في آب/أغسطس 2017 ثم وُضع قيد الإقامة الجبرية لأكثر من عام ونصف العام بتهمة اختلاس نحو 130 مليون روبل (1,76 مليون دولار) من الإعانات العامة بين عامي 2011 و2014.

وصدر حكم السجن في حق المخرج على الرغم من المواقف الدولية التي انبرت للدفاع عنه، وعريضة رفعها أكثر من ثلاثة آلاف شخصية من الوسط الثقافي الروسي.

ولم يجاهر سيريبرينيكوف بمعارضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه دأب على انتقاد الضغط الذي يستهدف الفنانين الروس، في حين تتعرض أعماله التي تتناول مواضيع كالسياسة أو الدين أو غير ذلك، لانتقادات من السلطات أو رجال الدين.

وقد أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي بدورته الرابعة والسبعين الخميس الفائت أن فيلمه الأخير "بترفز فلو" سيشارك في المسابقة الرسمية لنيل جائزة السعفة الذهبية.

هذا الفيلم مقتبس من رواية للكاتب الروسي أليكسي سالنيكوف ويروي التغير السريالي في الحياة اليومية لعائلة من مدينة إيكاتيرنبرغ الصناعية في جبال الأورال بعد إصابة أفرادها الثلاثة بالإنفلونزا.

ويبدأ عرض الفيلم بروسيا في التاسع من أيلول/سبتمبر المقبل، وفق شركة "سوني بيكتشرز" الموزعة له.