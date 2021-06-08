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فشل خطة هروب «تيتان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

8 يونيو 2021

19:54 مساء

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فر ذكر سلحفاة من نوع سولكاتا الإفريقية يطلق عليه «تيتان» من منزل صاحبه ريتشارد أستون (35 عاماً) بالقرب من إبسويتش في سوفولك البريطانية، وقطع مسافة ميل قبل أن تعثر عليه الشرطة وتعيده. خطة الفرار كانت فاشلة لأن سرعة تيتان 0.3 ميل في الساعة، بسبب وزنه الكبير الذي تطلب 3 من أفراد الشرطة لإنزاله من السيارة. وعلق صاحب تيتان: «ربما نقله شخص ما إلى هناك، لا يوجد أثر كسر في السياج ولا يستطيع القفز 3 أقدام». يذكر أن هذا النوع من السلاحف يعيش على حافة الصحراء الكبرى في إفريقيا، وهو ثالث أكبر نوع من السلاحف في العالم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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