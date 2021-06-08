العراق.. تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الثلاثاء، بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 16 ألفا و 589 حالة، وقالت الوزارة في تقرير إنه تم تسجيل 4119 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و233 ألفا و240 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 4770 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و151 ألفا و515 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 42 ألفا و 624 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10ملايين و 762 ألفا و364.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 658 ألفا و 501 شخص.