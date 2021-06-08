بتوجيهات أم الإمارات..."الأمومة والطفولة" يكرم السودانيات العاملات في قوات حفظ السلام

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

بتوجيهات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، نظمت سفارة الدولة، بالخرطوم حفل تسليم هدايا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالإمارات إلى العاملات في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك بإرسال هدايا عينية لتوزيعها على قوات حفظ السلام النسائية للأمم المتحدة في أفريقيا، والتي بدأ توزيعها من تنزانيا، ثم السودان، مروراً بعدد من الدول في جنوب أفريقيا، في إطار "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي أطلقتها، بتنفيذ من وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب النساء على العمل في القطاع العسكري، وحفظ السلام، الذي ترعاها حكومة الإمارات وتستضيفها مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي.

وأكدت الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام نورة السويدي، أن "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك الكريمة بتقديم هدايا عينية للسيدات العاملات في قوات حفظ السلام للأمم المتحدة في أفريقيا، جاءت في خضم مساهمات ودعهما الجليل لسيدات العالم في جميع القطاعات والمجالات، ومنها مجال السلام والأمن، لتوفير المستلزمات الأساسية من أجل حياة كريمة لنساء العالم".

وقالت: "توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك بتنفيذ البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقا اسم "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن" والذي يهدف إلى تدريب النساء العاملات في السلك العسكري والأمني من الدول العربية، والدول الصديقة في العالم، على العمل في القطاع العسكري وقطاعي الأمن والسلام، والذي تستضيفه مدرسة خولة بنت الأزور في أبوظبي، صنعت فارقاً حقيقياً في قطاعي الأمن والسلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وإنشاء شبكات لدعمهن حول العالم.