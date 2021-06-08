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تقديم 13.4 مليون جرعة من لقاح كورونا بالامارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 13.4 مليون جرعة من لقاح بالامارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 63,984 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، ارتفع إلى 13,411,284 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 شخص.

 

وأضافت: يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

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