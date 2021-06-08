تقديم 13.4 مليون جرعة من لقاح كورونا بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 63,984 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، ارتفع إلى 13,411,284 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 135.60 جرعة لكل 100 شخص.

وأضافت: يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.