شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الرئيس الفرنسي يتلقى صفعة على الوجه من أحد الأشخاص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه أثناء جولة له، اليوم الثلاثاء، عندما اقترب من تجمع للمواطنين الفرنسيين وأثناء مصافحته لهم تلقى الصفعة على وجهه من أحد الأشخاص.
ووفقاً للمقطع الذي نشرته وسائل الإعلام، فإن الحرس الشخصي للرئيس الفرنسي هرع على الفور للقبض على الشخص الذي قام بالاعتداء على “ماكرون”، تمهيداً لفتح التحقيق معه.
وكان الرئيس الفرنسي قد قام صباح اليوم الثلاثاء بزيارة لإحدى المدن الواقعة فى جنوب شرق فرنسا.
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