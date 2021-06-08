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عاجل : البحرين تمدد قيود كورونا أسبوعين

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الدمام - شريف احمد - • إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما

أعلنت السلطات الصحية في البحرين ، تمديد العمل بقررارت مكافحة كورونا لمدة أسبوعين، والتي تضمنت الاستمرار في إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، وإغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، بالإضافة إلى الاستمرار في إغلاق المراكز وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية، وأيضا الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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