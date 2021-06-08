شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : البحرين تمدد قيود كورونا أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إغلاق المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما

أعلنت السلطات الصحية في البحرين ، تمديد العمل بقررارت مكافحة كورونا لمدة أسبوعين، والتي تضمنت الاستمرار في إغلاق المجمعات والمحلات التجارية، وإغلاق المطاعم والمقاهي، واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، بالإضافة إلى الاستمرار في إغلاق المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية وبرك السباحة والألعاب الترفيهية، وأيضا الاستمرار في إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها.