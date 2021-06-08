العراق وأمريكا يناقشان الحوار الاستراتيجي واللجان الفنية المنبثقة عنه

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر".

وبحث اللقاء، وفق البيان، "العلاقات الثنائية الوثيقة، ومختلف جوانب التنسيق المشترك القائمة بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، واللجان الفنية المنبثقة عنه، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة، وتحترم السيادة العراقية، وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة، إلى جانب تعزيز العمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، والتعاون في قضايا مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وكذلك حماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي".



كما تناول اللقاء، "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة".