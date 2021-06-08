شملت 210 دول.. حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا عالمياً

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 174 مليوناً و376 ألفاً و256 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و751 ألفاً و988 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 157 مليوناً و638 ألفاً و535 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.