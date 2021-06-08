منتخبنا الوطني يفتقد خدمات لاعبين أمام هونغ كونغ

وسيفتقدُ منتخبنا الوطني خدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونغ كونغ، بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد حصولهما على بطاقات صفراء في مباراة كمبوديا أمس الاثنين التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف.وسيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا، بينما سيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة الجمعة أمام هونغ كونغ.

يشارُ إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.