انت الان تتابع خبر منتخبنا الوطني يفتقد خدمات لاعبين أمام هونغ كونغ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-08 | 16:10
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يعاودُ منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباراة هونغ كونغ يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
وسيفتقدُ منتخبنا الوطني خدمات اللاعبين علاء مهاوي وأمجد عطوان في مباراة هونغ كونغ، بسبب تراكم البطاقات الملونة، بعد حصولهما على بطاقات صفراء في مباراة كمبوديا أمس الاثنين التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف.
وسيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا، بينما سيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة الجمعة أمام هونغ كونغ.
وسيكون اللاعب سعد ناطق متاحاً للعب في المباراة المقبلة، بعد غيابه عن مباراة كمبوديا بسبب تراكم البطاقات الملونة أيضا، بينما سيواصل اللاعب إبراهيم بايش تدريباته الجماعية مع المنتخب، على أمل اختبار جاهزيته البدنية والفنية من أجل المشاركة في مباراة الجمعة أمام هونغ كونغ.
يشارُ إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين اللذين لعبا سبع مباريات، و5 نقاط لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.
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