التربية تصدر وثيقة تحدد فيها الية احتساب معدلات السعي السنوي

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، تعليمات وآلية احتساب معدلات السعي السنوي للاشتراك بالامتحانات العامة.

وبحسب وثيقة، تلقت الخليج 365 نسخة منها ، فإنه "ضمن آلية احتساب معدلات السعي السنوي للاشتراك بالامتحانات العامة، أنه يحق للراسب بثلاث دروس او أقل المشاركة بالامتحانات فضلا عن وجود 10 درجات قرار فقط".



وتعتمد درجة امتحان نصف السنة لمن لم يؤدي امتحانات الفصل الاول، اما بالنسبة للطلبة الذين ادوا امتحان الفصل الاول ونصف السنة فانه يتم جمع درجات الفصل الاول ونصف السنة ويستخرج المعدل السنوي.