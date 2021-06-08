ترودو يصف مقتل عائلة مسلمة دهسا في كندا بـ"المجزرة الإرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الثلاثاء، الهجوم الذي تعرضت له عائلة مسلمة بمدينة لندن بأنه"امجزرة إرهابية".

وقَتل شاب عشريني 4 أفراد من عائلة مسلمة (امرأتان ورجل وفتاة وصبي) وأصاب طفلا في هجوم "متعمد"، نفذه بشاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية.

وقال ترودو، في خطاب أمام مجلس العموم، إن "هذه المجزرة لم تكن حادثا. إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحدى مجموعاتنا".

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به أوقف بُعيد الهجوم ووجهت إليه تهمة ارتكاب 4 جرائم متعمدة ومحاولة قتل.

وتقول الشرطة إن الأسرة التي كانت تسير بطريق "هايد بارك"، حوالي الساعة 8:40 مساء الأحد، وكانوا ينتظرون لعبور تقاطع في شمال غرب مدينة لندن الصغيرة، عندما صعدت شاحنة "بيك أب" على رصيف ودهستهم.