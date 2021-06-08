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المملكة السعودية تسجل 1261 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تسجل 1261 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الثلاثاء" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس .

 

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7488.

 

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1261 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 459 ألفا و459.

 

كما لفتت إلى تسجيل 922 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 442 ألفا و782.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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