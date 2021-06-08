شكرا لقرائتكم خبر عن السلوفينية زيدانشيك تسجل تاريخاً ببلوغ نصف نهائي فرنسا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أصبحت تامارا زيدانشيك غير المصنفة، أول لاعبة من سلوفينيا تبلغ قبل نهائي بطولة كبرى بعدما فازت 7-5 و4-6 و8-6 على الإسبانية باولا بادوسا في مباراة قوية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس الثلاثاء.

وفي الظهور الأول للاعبتين في دور الثمانية لبطولة كبرى، تقدمت زيدانشيك المصنفة 85 عالمياً سابقاً بمجموعة واحدة وبنتيجة 4-2 في المجموعة الثانية، لكن بادوسا، صاحبة الضربات القوية، عادت بقوة وفازت بستة أشواط متتالية.

وبدا أن بادوسا، التي كانت قد فازت في تسع مباريات متتالية على الأراضي الرملية، تملك الفرصة الأكبر للتأهل بعد التقدم 2-0 في المجموعة الثالثة.

لكن زيدانشيك تحلت بالهدوء في الوقت المناسب وأنقذت ثلاث نقاط لكسر الإرسال خلال التعادل 6-6 في المجموعة الثالثة الحاسمة.

وفازت زيدانشيك بأول نقطتين بضربتين أماميتين، ثم كانت محظوظة في الفرصة الثالثة عندما قفزت الكرة بشكل غريب لتخدع بادوسا.

ولم يكن بوسع اللاعبتين الحفاظ على نفس المستوى المرتفع قرب النهاية، وارتكبت بادوسا خطأ مزدوجاً وتأخرت 40-15 في الشوط الأخير.

وأهدرت زيدانشيك فرصة الفوز الأولى، لكنها حسمت الانتصار بضربة أمامية قوية لتنتزع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وستلعب زيدانشيك مع إيلينا ريباكينا لاعبة قازاخستان، التي أطاحت بالمخضرمة سيرينا وليامز من الدور الرابع، أو الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا.