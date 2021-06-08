شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل محادثة مبابي ورائد فضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في محادثة عبر الفيديو مع رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه خلال تواجده في أحد المحطات الفضائية، أنه في كرة القدم ومختلف المجالات يتعين على الفرد العمل وتقديم الكثير من التضحيات.

وأجريت المكالمة لمدة 20 دقيقة وتم بثها عبر حساب يورو 2020 تيك توك، حيث كان الحديث بشكل مباشر.

وقال مبابي أنه في بعض الأحيان حتى مع العمل الجاد لا تتحقق الأحلام التي يأمل في الانسان في تحقيقها، فهناك الكثير من الأشخاص بذلوا الجهد ولكنهم لم يحققوا أحلامهم.

وشدد مبابي على أنه في كرة القدم لا يمكن أن يترك شيء للصدفة حيث توجد مراقبة للتغذية والنوم والكثير من الأمور.

ووجه مبابي سؤالاً إلى رائد الفضاء عن كيفية الحركة في الفضاء فكان رده أن هناك العديد من الأحاسيس في البداية عند الإطلاق حيث يبدو الأمر كما لو كنت على أفعوانية ولكن بقوة أكبر عشرة الآلاف مرة، بعدها يأتي الهدوء فجأة.

وأضاف رائد الفضاء بيسكيه :" يمكنك أن تطفو وتطير وترفع أشياء ثقلية يبدو الأمر كما لو كنت في حلم، ليعرب اللاعب الفرنسي عن دهشته قائلاً:" هذا جنون .. أحب أن أذهب إلى الفضاء وتجربة أشياء أخرى في الحياة خارج كرة القدم ستكون التجربة رائعة.

وجاء رد رائد الفضاء بيسكيه على مبابي قائلاً:" الأمر ليس رائعا على الإطلاق وخاصة لعب كرة القدم على سبيل المثال لقد حاولت اللعب مع زملائي لكن لعب كرة القدم بدون وزن ليست جيدة على الإطلاق لأن الكرة ترتفع لأعلى ولا يمكن لها أن تهبط بسبب عدم وجود الجاذبية.