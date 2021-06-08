"الجمارك" تطرح مسابقة لتوظيف نحو ألف شخص قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إنه من المتوقع إعلان مسابقة للوظائف في مصلحة الجمارك خلال نحو شهر من الآن وذلك بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لضوابط هذه المسابقة.

وأضاف أبو عيش خلال مؤتمر صحفي بوزارة المالية اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر أن تشمل المسابقة المذكورة طرح حوالي ألف وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية أيضا طرحت مسابقتي وظائف خلال فترة نهاية عام 2020 وبداية العام الحالي في إطار تعزيز الكوادر البشرية في المصالح الإيرادية.