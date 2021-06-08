"مطبخ مصر".. صحفي يرصد حكايات المصريين مع الطعام في كتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت دار معجم للنشر والتوزيع عن غلاف أحدث إصداراتها من الكتب بعنوان "مطبخ مصر" للكاتب معتز نادي. كتاب "مطبخ مصر" سيطرح ضمن إصدارات "معجم" خلال الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر انطلاق فعالياته يونيو الجاري.

في كتابه "مطبخ مصر"، يرصد نادي سيرة الطعام في حياة المصريين وأبرز حكاياتهم معه، فضلاًعن ارتباطه بواقعهم السياسي والاجتماعي وما عايشه الكاتب من أحداث خلال مشاركته في فكرة "عزومة الرئيس" التي كانت عنوانًا لباب يومي خلال شهر رمضان نُشر في صحيفة "المصري اليوم" قبل سنوات.

وقال الصحفي كاتب "مطبخ مصر" إن الكتاب ليس تأريخًا لوقائع بل يسجل ما تيسر من خواطر وتأملات ومشاهد تعيش معنا في حياتنا والطعام بطل أحداثها، وبعضها مستمد مما عايشه. وأضاف نادي: "من الطعام يمكنك معرفة ميول الشخص واهتماماته وعاداته بل والأمراض التي تطارد حياته".

وعن معتز نادي، فهو صحفي مصري، مواليد عام 1990، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، و عمل في مؤسسات صحفية عدة من بينها "الشروق"، و"العين الإخبارية"، و"CNN بالعربية"، و"الاتحاد"، و"المصري اليوم"، وصدر له كتاب "حكايات وجوه لها تاريخ" عن دار المصري للنشر والتوزيع، فضلًا عن أنه سيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بمجموعة قصصية تحت عنوان "بعض مما رأيت" صادرة عن دار معجم للنشر والتوزيع، بالإضافة إلى أنه لديه مدونة فائزة ومنشورة في كتاب "الشباب العربي وكوفيد- 19" بعنوان "خير مُعلِّم" الصادر عن مركز الشباب العربي في مايو الماضي بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.