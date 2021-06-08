بـ50 مليون دولار.. "النواب" يوافق على اتفاقية قرض بين الحكومة و"العربي للإنماء الاقتصادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/ 1/ 2021.