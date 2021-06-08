الإفراج عن الأردني أبوجابر بعد 20 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - عمّان- (بي بي سي):

وصل سجين أردني إلى بلاده اليوم بعد أن قضى 20 عاما، في السجون الإسرائيلية؛ لدوره في تفجير حافلة في تل أبيب عام 2000.

واستُقبل عبد الله أبو جابر ،46 عاما، بعد عبوره جسر الشيخ حسين، شمال المملكة، بالورود والزغاريد من قبل عائلته، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ودخل أبو جابر، وهو أردني من أصل فلسطيني يقيم في مخيم البقعة، إسرائيل، بشكل غير قانوني، في أكتوبر عام 2000، ونفذ هجوما بقنبلة في حافلة في تل أبيب، أسفر عن إصابة 13 شخصا، قبل أن يعتقل في اليوم التالي.