لليوم الثاني.. جنوب سيناء تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء تراجعًا في حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حتى وصلت إلى صفر على مدار يومين متتاليين.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا على مدار يومين متتاليين، تزامنًا مع موسم السياحة الصيفي، ما يعد مؤشرًا جيدًا لعودة السياحة الخارجية.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس حتى اليوم بلغت 1176 حالة، تماثلت 1035 حالة للشفاء تمامًا، وتوجد 74 حالة تحت الملاحظة والعلاج، بينهم 46 حالة تحت الملاحظة بالعزل المنزلي، و28 حالة تحت الملاحظة بالمستشفيات.

وأشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة حتى اليوم بلغ 67 حالة، وإجمالي عدد المواطنين الذين أجروا المسحات 2953 مواطنًا، وأثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس لـ1176 مواطنًا، وسلبية العينة لنحو 1777 مواطنًا.