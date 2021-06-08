اليوم.. قطع مياه الشرب عن 14 منطقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانًا بقطع المياه اليوم الثلاثاء، عن 14 منطقة بمدينة أسوان لمدة 10 ساعات.

وجاء في البيان: "بناءً على الطلب المقدم من شركة المقاولون العرب بقطع مياه الشرب عن طريق السادات بالكامل، بسبب تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بخط الإنحدار الرئيسي بالجبانة الفاطمية القائم حاليًا، يجري قطع المياه عن عدة مناطق".

وأكد البيان أنه يجري قطع المياه عن مناطق "خلف متحف النوبة – خلف المستشفى العسكري – حي خالد بن الوليد – عمارات التأمين الأهلية – عمارات المقاولون العرب – شارع خلف الجراد – مدينة ناصر – حى العقاد – امتداد العقاد – حي الشروق – نجع المحطة – شارع جامع الجعفرية – الرضوانية – بنك الدم" اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الأربعاء.

وتهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية توفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.