اعتداءات سابقة تعرض لها الرئيس الفرنسي ماكرون

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي للاعتداء، حيث تعرض الأربعاء 1 مارس 2017 إلى هجوم من رجل مجهول بـ«بيضة»، انكسرت على جبينه، وكان حينها المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقع هذا الحادث خلال مشاركة «ماكرون» في أعمال معرض خاص بالزراعة في العاصمة الفرنسية (باريس)، حيث رمى هذا الشخص البيضة مثل «طلقة دقيقة»، وانكسرت على جبين السياسي الفرنسي عندما كان يدلي بتصريحات صحفية.
كما تعرض «ماكرون»، قبل ذلك، لحادث اعتداء مماثل، حيث ألقى شخص آخر بيضة عليه عندما كان وزيرا للاقتصاد، خلال زيارته إحدى ضواحي باريس في صيف 2016.
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