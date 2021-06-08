سوريا.. مقتل طفل بقصف لقوات النظام على ريف إدلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء بأن قوات النظام السوري، قتلت طفلا وجرحت اثنين آخرين خلال قصف صاروخي مكثف على ريف إدلب.

واستهدفت قوات الأسد بالقصف مناطق البارة واحسم ومشون وابلين وبليون وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن الريف الجنوبي الإدلبي.

المرصد أفاد كذلك بسقوط جرحى في مشون “وسط قصف مكثف ومتبادل بين قوات النظام والفصائل على محاور التماس بريف إدلب الجنوبي” من دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق، الاثنين، مقتل عنصرين من الفصائل بقصف بري لقوات النظام، أحدهما من “فيلق الشام” الموالي لتركيا، قتل جراء استهداف إحدى نقاط الفصيل بالقذائف الصاروخية، في بلدة دير سنبل جنوبي إدلب، والثاني بالقصف الصاروخي على بليون أثناء تواجده في القرية الواقعة بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت قوات الأسد، مناطق متفرقة من جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي بنحو 100 قذيفة صاروخية.

ورصد المرصد قصفا صاروخيا مكثفا نفذته قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، مستهدفة مناطق في بليون والبارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ومحيط كنصفرة والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومحيط قليدين والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

في غضون ذلك، نفذت الطائرات الحربية السورية لنحو 24 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، فضلًا عن عمليات التمشيط اليومية التي تجريها برفقة المسلحين الموالين لها في البادية السورية.