وزير خارجية الصومال يشيد بدعم الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

أشاد محمد عبدالرزاق محمود وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية بجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، ومساندتها مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية فيها.



جاء ذلك خلال لقائه محمد أحمد العثمان سفير الدولة لدى الصومال في العاصمة "مقديشو" حيث جرى استعراض العلاقات المتميزة وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال الفيدرالية في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته أكد السفير العثمان أن دولة الإمارات ستواصل تقديم الدعم للصومال في كافة المجالات ودعم مسيرة إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.