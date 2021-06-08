روسيا تسجل أعلى حصيلة للإصابات بـ"كورونا " منذ ثلاثة أشهر

محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

سجلت روسيا 9977 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ منتصف مارس الماضي ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إفلى خمسة ملايين و145ألفا و 843 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا ملحوظا بتسجيل 379 وفاة خلال آخر 24 ساعة ليرتفع مجموعها إلى 124 ألفا و 496 حالة وفاة.. وتماثل للشفاء 8883 مريضا منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و752ألفا و 85 شخصا .