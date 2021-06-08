مصر تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الـ 24 على التوالي

واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 24 على التوالي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المجهّزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.