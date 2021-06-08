شكرا لقرائتكم خبر عن قطان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية رواندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمقر وزارة الخارجية بجمهورية رواندا اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية روندا فينست بيروتا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، فيما تطرق الجانبان إلى الفرص والمشاريع الواعدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030، بما ينعكس على التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

وعقب جلسة المباحثات، استمع وزير الدولة الى إيجاز حول الفرص الاستثمارية في رواندا والشراكات الدولية التي تأمل رواندا تعزيزها مع المملكة .