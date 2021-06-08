شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تتخذ إجراءات صارمة لمنع التدخل في الانتخابات الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وعدت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ألمانيا اليوم الثلاثاء باتخاذ إجراءات ضد المجموعات التي تنتهك قواعد المنصة، تشمل تقييد وصولها للموقع وفرض قيود على الحسابات الشخصية والمجموعات.

ويعتبر هذا الإعلان رسالة طمأنة بشأن تقويض أي أنشطة شائنة والحد من انتشار المعلومات المضللة في المنتديات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 26 سبتمبر المقبل، على الرغم من عدم ذكر المنصة للانتخابات على وجه التحديد.

وذكرت فيسبوك في بيان: "كلما زاد عدد الانتهاكات التي يرتكبها عضو أو مجموعة، أصبحت قيودنا أكثر صرامة حتى نزيل المجموعة أو العضو من منصتنا بالكامل".