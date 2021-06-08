الكعبي يدعو لتمكين ودعم المرأة من المشاركة في الانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، إلى تمكين ودعم المرأة من المشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع.

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى اليوم بأعضاء اللجنة العليا المشرفة على مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة ودورها في تعزيز حق المرأة سياسيا، اضافة لتقديم المساعدة والدعم والمشورة النيابية".



ودعا الكعبي، إلى "تمكين ودعم المرأة من المشاركة في الانتخابات المقبلة بما يتناسب مع وجودها ومكانتها في المجتمع، معتبرا ان الاهتمام بالمرأة في هذه المرحلة مهم جدا ويساهم في تشجيع المشاركة بالانتخابات المبكرة وذلك لما تمثله النساء من نسبة كبيرة تصل الى اكثر من 50% من المجتمع العراقي، مؤكدا ان اللجنة وبالتنسيق مع مجلس النواب بصدد اطلاق خطة استراتيجية شاملة لدعم المرأة في الانتخابات المقبلة وحمايتها من التصرفات غير القانونية التي قد تؤدي لإقصائها من المشاركة".



وطالب، الأجهزة الأمنية "بالسيطرة على المواقع والصفحات التي تسئ للمرأة المرشحة ووجودها في المرحلة القادمة، وانزال كافة العقوبات القانونية بحق مروجي الاكاذيب والشائعات للحفاظ على الجو الديمقراطي للمشاركين في الانتخابات وخصوصا ما يتعلق بالنساء المرشحات".

