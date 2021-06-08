'ميمي' يدخل تاريخ تصفيات كأس العالم ويحطم رقم الساحر

وسجل مهند علي كاظم "ميمي" هدف التقدم لـ "أسود الرافدين" بعد مرور 18 ثانية فقط، ليحطم بذلك رقم الأسطورة الراحل أحمد راضي، الذي سجل أسرع هدف في مرمى السعودية ضمن تصفيات مونديال 1994 بعد مرور 53 ثانية.وأصبح "ميمي" بذلك صاحب الهدف الأسرع لمنتخبنا، وكذلك على مستوى التصفيات الآسيوية، ورفع رصيده إلى خمسة أهداف في التصفيات الحالية.

وحقق العراق بعد تغلبه على نظيره الكمبودي (4-1)، انتصاره الرابع في هذه التصفيات مقابل تعادلين، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه الإيراني، ويليهما منتخب البحرين، في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، لكنه يتخلف بفارق الأهداف ولعب مباراة أكثر.



في المقابل، مني منتخب كمبوديا بالهزيمة السادسة على التوالي مقابل تعادل واحد، وبالتالي يقبع في المركز الخامس الأخير برصيد نقطة يتيمة.

بينما يشغل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع برصيد 5 نقاط، حصل عليها من 6 مباريات.

