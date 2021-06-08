بالفيديو.. موقف محرج لماكرون.. صفعة على وجه "سيد الإليزيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لموقف محرج خلال حضوره إحدى الفعاليات في العاصمة باريس بعدما وجه له أحد الحاضرين صفعة قوية على وجهه.

وظهر ذلك في فيديو اختطفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لماكرون في بداية "سباق فرنسا للدراجات"، عندما كان يمر ليحيي عدد من الحاضرين فإذا بأحدهم يصفعه على وجهه بشكل قوي.



وفي الفيديو يظهر رجلاً يتكئ على الحواجز الأمنية التي يأتي عليها ماكرون ليصافح جمع كان ينتظره، حيث أقدم عليه الشخص وبدلا من معانقته صفعه على وجهه مرددا "يسقط ماكرون" .

وبعد ذلك تدخل الأمن الرئاسي ليبعد إيمانويل ماكرون ويلقي القبض على شخصين أحدهما من وجه الصفعة المدوية على وجه سيد الإليزيه.

ولا تعتبر الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تعرض ماكرون، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي إلى صفعة من شاب فرنسي.

وقبلها، وتحديدا في يوليو/ تموز من العام نفسه، تعرض ماكرون أثناء تنزهه بصحبة قرينته في حديقة تويلوري بالقرب من متحف اللوفر بباريس لموقف نادر.

حيث تعرض له عشرات من محتجي "السترات الصفراء" ورددوا هتافات من قبيل "استقل يا ماكرون"، وقام العديد منهم بتسجيل الوقائع على هواتفهم وتم نشر المقاطع، ما فجر تساؤلات حول الأمن الشخصي للرئيس وحمايته.

