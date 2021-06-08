مقتل 3 متمردين خلال اشتباكات مع الجيش الفلبيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفلبيني، الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص، يعتقد أنهم من المتمردين الشيوعيين، في اشتباك مع جنود وسط البلاد.

وأوضح أنه أرسل قوات لتعقب عصابات مسؤولة عن زرع لغم أرضي محلي الصنع أسفر انفجاره عن قتل مدنيين اثنين كانا يقودان دراجتين في مدينة ماسبات/380 كيلومترا جنوب مانيلا الأحد الماضي.



وقال الليفتنانت جنرال أنطونيو بارليد، وهو قائد عسكري إقليمي، إن الجنود اشتبكوا مع نحو 30 متمردا شيوعيا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المشتبه بهم.

وأشار إلى أن المتمردين فروا في اتجاهات مختلفة، وخلفوا وراءهم القتلى وأربعة أسلحة نارية.

وأفاد بارليد بأن القوات عثرت أيضا على نحو 10 أسلحة طراز إم 16 وإم 653 في كوخ قريب، أثناء مطاردة المتمردين.

ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة في الفلبين منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، في واحدة من أطول حركات التمرد اليسارية في آسيا.

