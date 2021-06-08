شكرا لقرائتكم بعد فك شفرات الرسائل.. اعتقال المئات من "المافيا الدولية" في 18 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون أستراليون، اليوم الثلاثاء، إن وكالات أميركية وأسترالية اخترقت تطبيقاً يستخدمه مجرمون، وقرأت ملايين الرسائل المشفرة، الأمر الذي أدى للقبض على المئات ممن يُشتبه بأنهم من رموز الجريمة المنظمة في 18 دولة.

وأضاف المسؤولون أن العملية التي نفذتها الشرطة الأسترالية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أوقعت بأشخاص في أستراليا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط يُشتبه بأنهم ضالعون في تجارة المخدرات العالمية.

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وأطلق مكتب التحقيقات الاتحادي على العملية اسم (تروجان شيلد) "درع طروادة"، وهي واحدة من أكبر عمليات التسلل والسيطرة على شبكة مشفرة متخصصة.

صورة لرجال المافيا في القرن الماضي

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن العملية وجهت "ضربة قوية للجريمة المنظمة، ليس في هذا البلد فحسب وإنما سيتردد صداها... في أنحاء العالم".

وذكر ريس كيرشو مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية أن أجهزة الشرطة نفذت مداهمات في 18 دولة وأوقعت بمئات المشتبه بهم. وأعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي على مواقع التواصل الاجتماعي أنهما سيعقدان مؤتمرات صحافية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقالت أستراليا إنها ألقت القبض على 224 منهم أعضاء في عصابات الدراجات النارية المحظورة وذكرت نيوزيلاندا أنها احتجزت 35 شخصا.

وتضمنت العملية، التي بدأتها شرطة أستراليا ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في عام 2018، سيطرة مسؤولين أميركيين على تطبيق (أنوم) للتراسل الذي تستخدمه شبكات الجريمة المنظمة.

وكان أحد رموز عالم الجريمة في أستراليا قد بدأ توزيع هواتف مجهزة تحتوي على التطبيق على شركائه كوسيلة آمنة للتواصل. وكانت العصابات تعتقد أن النظام آمن لأن الهواتف خالية من أي إمكانيات أخرى مثل الصوت والكاميرا كما أن التطبيق مشفر.

لكن الشرطة نجحت في مراقبة رسائلهم.

وفي تنفيذ لأكبر عدد من عمليات التفتيش في أستراليا في يوم واحد، ضبطت الشرطة أمس الاثنين 104 قطع سلاح منها بندقية قناصة عسكرية وحوالي 45 مليون دولار أسترالي (34.9 مليون دولار أميركي) نقدا. وعُثر كذلك على نحو سبعة ملايين دولار أسترالي في خزنة مدفونة في كوخ بحديقة في إحدى ضواحي مدينة سيدني.

ووجهت السلطات 525 اتهاما في المجمل لكنها تتوقع توجيه المزيد من الاتهامات في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشرطة الأوروبية (يوروبول) الثلاثاء إن أجهزة الشرطة ألقت القبض على 800 شخص في عملية عالمية ضخمة تضمنت قيام وكالات إنفاذ القانون سرًا بزرع هواتف مشفرة يستخدمها مجرمون.

وقال جان فيليب لوكوف، نائب مدير العمليات في يوروبول، في مؤتمر صحافي إن "هذه المعلومات أدت خلال الأسبوع الماضي إلى تنفيذ المئات من عمليات إنفاذ القانون على نطاق عالمي، من نيوزيلاندا إلى أستراليا إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، أعطت نتائج مبهرة اعتقال أكثر من 800 شخص وتفتيش أكثر من 700 موقع و(ضبط) أكثر من 8 أطنان من الكوكايين".

ألمانيا: مداهمات أمنية تتعلق بغسل أموال والجريمة المنظمة

فتشت وحدات الشرطة الخاصة في ألمانيا حوالي 30 بناية اليوم الثلاثاء فيما يتعلق بعمليات غسل أموال والجريمة المنظمة في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المحققين داهموا منازل ومكاتب ومتاجر في دويسبورغ وليفركوزن وغلزنكيرشن ومدن أخرى في ولاية راينلاند ومنطقة حوض الرور.

وذكرت الوكالة أنهم صادروا ممتلكات ونفذوا أوامر اعتقال دون الخوض في التفاصيل. من المقرر أن يفصح المحققون عن مزيد من التفاصيل بشأن المداهمات في وقت لاحق اليوم.