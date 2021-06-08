شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز 173.57 مليون حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم-وكالات

تجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا» على مستوى العالم 173.57 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881 ألفاً و628 حالة وفق إحصاء لـ «رويترز». وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ للأمراض المعدية» أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا زاد بواقع 1204 حالات ليصل إلى ثلاثة ملايين و702688 حالة. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 140 ليصل إلى 89384 وفاة.

وقالت سلطات الصحة في الصين في بيان، الثلاثاء، إنها سجلت 33 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البر الرئيسي يوم 7 يونيو/حزيران، ارتفاعاً من 19 حالة قبلها بيوم. وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن من ضمن الحالات الجديدة، سُجلت 19 حالة محلية في إقليم قواندونج بجنوب البلاد.

كما سجلت الصين 16 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة بواحد وعشرين قبلها بيوم. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن الحصيلة المؤكدة. وبحلول يوم الاثنين، سجلت الصين 91300 حالة إصابة مؤكدة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إن البرازيل سجلت 37156 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1010 وفيات بسبب مرض «كوفيد-19». ووصل إجمالي حالات الإصابة في البلد إلى 16 مليوناً و984218 منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 474414، حسبما أفادت بيانات الوزارة. وهذا ثالث أسوأ انتشار للمرض خارج الولايات المتحدة والهند والثاني من حيث عدد الوفيات.