إسرائيل تفرج عن أردني قضى 20 عاماً في سجونها

الأردن-أ.ف.ب

وصل الأردني عبدالله أبو جابر الذي قضى في السجون الإسرائيلية 20 عاماً لدوره في تنفيذ تفجير في تل أبيب عام 2000، الثلاثاء، إلى الإردن بعد إنهاء محكوميته. واستُقبل أبو جابر (46 عاماً) بعد عبوره جسر «الشيخ حسين» شمالي المملكة بالورود والزغاريد من قبل عائلته.

وبحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية، فقد تم تجنيد أبو جابر من قبل الجناح العسكري لحركة «فتح» في نابلس بالضفة الغربية. وأبو جابر أردني من أصل فلسطيني يقيم في مخيم البقعة (نحو 20 كم شمال-غربي عمان)، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. ونفذ أبو جابر هجوماً بقنبلة في حافلة في تل أبيب أدى إلى إصابة 13 شخصاً واعتقل في اليوم التالي، بحسب القوات الإسرائيلية.