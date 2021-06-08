شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من رئيس الوزراء الكندي إلى ذوي ضحايا حادث الدهس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء عن "صدمته الشديدة" جرّاء وقوع حادث الدهس الذي أودى بحياة أربعة أفراد من عائلة مسلمة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو، في واقعة هزّت المدينة وتسببت بصدمة للسكان.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، قال ترودو إنه "مصدوم بشدة من الواقعة. لا مكان للخوف من الإسلام في أي من مجتمعاتنا. تلك الكراهية خبيثة وخسيسة ويجب أن تتوقف".

وعبّر رئيس الوزراء الكندي عن خوفه من الأنباء الواردة من منطقة "لندن" في مقاطعة أونتاريو، وخاطب في تغريدته ذوي الضحايا قائلاً: "نحن هنا من أجلكم. نحن هنا أيضاً من أجل الطفل الذي لا يزال في المستشفى. قلوبنا معه".

كما أكد ترودو "وقوفه مع الجالية المسلمة في منطقة لندن، والمسلمين في جميع أنحاء كندا".

ويوم الاثنين، أكدت الشرطة الكندية أن "ضحايا حادثة الدهس بشاحنة صغيرة، استُهدفوا عمداً في جريمة كراهية".

وتمكنت قوات الأمن الكندية من إلقاء القبض على الجاني، ويدعى ناثانيال فيلتمان، ويبلغ من العمر 20 عاماً، ووجهت السلطات إليه عدة تهم بالقتل العمد، فيما لا تزال التحقيقات جارية معه.

