شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف واحدة من أكبر فصائل الديناصورات في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-رويترز

أكد علماء اكتشاف فصيلة جديدة من الديناصورات، وهي واحدة من أكبر الفصائل المكتشفة في العالم، بعد أكثر من عشرة أعوام على اكتشاف رعاة عظام الحيوان لأول مرة. وذكرت ورقة بحثية نُشرت، الاثنين، أن الديناصور، وهو من فصيلة «سوروبود»، عاش في العصر الطباشيري قبل ما بين 92 و96 مليون عام عندما كانت أستراليا متصلة بالقارة القطبية الجنوبية.

ووفقا لتقديرات علماء الحفريات يبلغ ارتفاع الديناصور بين خمسة أمتار وستة أمتار ونصف المتر، بينما يتراوح طوله بين 25 و30 متراً ما يعني أنه بطول ملعب كرة سلة وبارتفاع مبنى من طابقين.

وهذا يعني أن الفصيلة المكتشفة حديثاً هي أكبر فصائل الديناصورات المكتشفة في أستراليا على الإطلاق ومن أكبر خمس فصائل مكتشفة في العالم التي تشمل أيضاً التيتانوصور التي سبق واكتشفت في أمريكا الجنوبية فحسب. وقال سكوت هوكنل أمين متحف كوينزلاند وعالم الحفريات: «هذه الاكتشافات هي مجرد قمة الجبل الجليدي».

ولا تزال مجموعة أخرى من هياكل الديناصورات المكتشفة في المنطقة، فضلاً عن جرف صخري يعتقد أنه كان مسار ديناصور السوروبود، في انتظار دراسة علمية كاملة. وقال هوكنل إن عينات من ديناصورات أكبر لا تزال لم تكتشف بعد، نظراً لأن السوروبود الذي يتغذى على النباتات كان فريسة بوجه عام لديناصورات ضخمة من فصيلة الثيروبودا.