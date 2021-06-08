شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عالمية تشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

كشف د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، أن مصر ستوجه الدعوة لملوك ورؤساء دول، وعدد كبير من مشاهير العالم في الفن والرياضة والعلوم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الجاري الإعداد له حالياً، لاسيما وأن الوزارة أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لافتتاحه، حيث يعد المتحف الأضخم في المنطقة، وسيشهد احتفالاً عالمياً لأكثر من يوم.

وأشاد الوزير بقاعات العرض الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون، مؤكداً أنها من أجمل قاعات العرض المتحفي في العالم.

وقال العناني، إن الوزارة انتهت من تثبيت جميع «فتارين» عرض كنوز الملك توت عنخ آمون.

ولفت العناني إلى أن الوزارة تقوم حالياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بوضع تصور حول كيفية الافتتاح وقائمة المدعوين، واصفاً إياها بأنها «فرصة العمر» لاستضافة أكبر عدد من الشخصيات العالمية.

وأعلن العناني عن الانتهاء من قاعتي الملك توت عنخ آمون بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مضيفاً أن الوزارة استوردت سيارات من الخارج لنقل «مركب خوفو» من مكان عرضها بمنطقة الأهرام إلى المتحف المصري الكبير.